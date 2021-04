Toeschouwers op openingsmatch EK in Rome, minstens 12.000 supporters in Amsterdam

De Italiaanse regering heeft het licht op groen gezet voor toeschouwers op de openingsmatch van het EK. Ook Nederland laat publiek toe.

De openingswedstrijd van het EK tussen Italië en Turkije op 11 juni zal met publiek gespeeld worden, al is nog niet duidelijk hoeveel supporters toegelaten worden.

“Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza heeft ons verzekerd dat de wetenschappelijke adviseurs van de regering de beste oplossingen zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken”, aldus Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC in een mededeling.

De verschillende speelsteden moeten deze week woensdag duidelijkheid scheppen aan de UEFA. In Amsterdam worden vier EK-wedstrijden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Daar zal minstens 12.000 man per wedstrijd toegelaten worden. “Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden”, laat de KNVB weten.