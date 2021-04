KV Mechelen licht de optie in de contracten van drie jonge talenten

KV Mechelen neemt drie van zijn jonge talenten al zeker mee richting het volgende seizoen. De opties in de contracten van Niko Dailly (foto), Dylan Dassy en Maxime Wenssens zijn gelicht. Hierdoor blijven deze drie zeker tot 2022 bij Malinwa.

Niklo Dailly is een 19-jarige aanvaller die vorige zomer overkwam van Anderlecht. De sportieve staf bij KV Mechelen is overtuigd geraakt van zijn potentieel. Dailly mag zich dus ook het volgende seizoen in Mechelen blijven ontwikkelen.

Maxime Wenssens heeft dezelfde leeftijd, maar is iemand voor de andere kant van het veld. Wenssens is immers doelman. In november 2020 zette Wenssens zijn handtekening onder het contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra seizoen. Die optie is nu dus door KV Mechelen benut.

🖋 I De opties in de contracten van youngsters Dassy, Dailly en Wenssens zijn gelicht.



Zij blijven zo al zeker een jaartje langer bij KV Mechelen 💛❤️



Meer info vind je op onze website 📲#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) April 7, 2021

Dylan Dassy is de jongste van de drie met zijn achttien jaar en mag beschouwd worden als een echt jeugdproduct. Dassy voetbalt immers reeds vanaf 2009 voor geelrood. De linksachter traint ook al mee met de eerste ploeg. Uitkijken of er komend seizoen een grote doorbraak in zit voor één van deze drie jongens.