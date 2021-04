Komt er binnenkort een héél gegeerd postje vrij in het Zwarte Land? 'Charleroi gaat zo goed als zeker niet door met Belhocine'

Karim Belhocine is zo goed als zeker aan zijn laatste maanden bezig als coach van Sporting Charleroi. De coach betaalt het gelag voor de niet-ingeloste verwachtingen.

Sport/Voetbalmagazine weet dat Sporting Charleroi na het seizoen afscheid zal nemen van Karim Belhocine. Dat is opvallend. Mehdi Bayat staat er niet om bekend om snel afscheid te nemen van zijn coach.

De niet-ingeloste verwachtingen - die Belhocine nota bene zelf heeft gecreeërd - liggen aan de basis van de beslissing. De voormalige middenvelder van onder meer KAA Gent en KV Kortrijk vroeg én kreeg versterkingen als Guillaume Gillet, Lukasz Teodorczyk en Saido Berahino.

© photonews

De Zebra’s schoten waanzinnig snel uit de startblokken, maar vielen vervolgens diep terug. Zelfs play-off 1 is geen optie meer voor Charleroi. En dat is men in het Zwarte Land de voorbije seizoenen niet meer gewend.

Mijn persoonlijke situatie is op dit moment van geen tel

Ook Belhocine zelf ziet de bui al hangen, maar blijft diplomatisch. “Mijn persoonlijke situatie is op dit moment van geen tel. Maar het is natuurlijk wel wat het is”, liet de coach optekenen na de 2-1-nederlaag van gisteren tegen Beerschot VA.