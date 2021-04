Vercauteren over de blessure van Haroun: "Hij zal een lange tijd buiten strijd zijn"

Faris Haroun moest afgelopen maandag in het duel tegen Anderlecht naar de kant met hinder aan de kuit. De kapitein van Antwerp zal enkele weken buiten strijd zijn.

Vercauteren kan rekenen op een volledig fitte kern behalve zijn kapitiein (Haroun) zal hij wel even moeten missen: "Iedereen is fit behalve een paar kleine problemen maar dat is allemaal opgelost vandaag. Alleen Haroun die een spierscheur heeft (dit kon u HIER lezen). Die zal een paar weken afwezig zijn. Begin van de play-offs (weekend 1 mei) wordt moeilijk want het zal niet één of twee weken zijn. Hij zal een langere tijd buiten strijd zijn. Alles hangt af van de revalidatie en is ook afhankelijk van persoon tot persoon."

In de wedstrijd tegen AA Gent (17 januari 2021) viel Haroun ook al uit met een blessure aan de kuit. Hij stond toen 12 wedstrijden aan de kant. Eerst leek het dat hij was hervallen in zijn vroegere blessure maar dit is toch niet zo volgens Vercauteren: "Het is dezelfde spiergroep (de kuit) maar het is geen herval. Het is nu op een andere plaats in de kuit. Vorige keer heeft het ook al even geduurd en de kans zit erin dat dit dezelfde weg op gaat."

Het zal dus afwachten worden voor Antwerp ze terug kunnen rekenen op Haroun voor de play-offs.