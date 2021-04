Gelukkige verjaardag: ex-coach Standard en Gent wordt voor derde keer laan uitgestuurd op dag dat hij geboren werd

Het overkwam hem al eens in 2001 bij Boekarest en in 2004 bij AA Gent, maar nu is er ook 2021 en Viitorul Constanta.

Alweer is Mircea Rednic ontslagen op zijn verjaardag. En daardoor lijkt er wel een vloek te bestaan op zijn eigen verjaardag.

BREAKING | This must be a curse or something. Rednic was sacked by Hagi's Viitorul following the 2-1 home defeat vs Poli Iasi.

Rednic turns 59 tomorrow. It's his 3rd sacking coming on his birthday! pic.twitter.com/sYf8mlohIT