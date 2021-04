Hans Vanaken kan meest scorende speler tegen Anderlecht ooit worden

Hans Vanaken speelt zondag met Club Brugge tegen Anderlecht. Vanaken zou met drie doelpunten de meest scorende speler worden tegen Anderlecht ooit.

Op 28 juli 2013 debuteerde een zekere Hans Vanaken in de Jupiler Pro League op het veld van Anderlecht. Het was de tweede keer voor Hans Vanaken dat hij tegen Anderlecht speelde. In 2011 stond hij bij Lommel United ook op het veld in een verloren bekerwedstrijd tegen de Brusselaars. In het seizoen 2013/14 liet Peter Maes Hans Vanaken starten op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Na amper 19 minuten kopte de lange aanvallende middenvelder de bal al tegen de netten. In de tweede helft zette hij Lokeren voor een tweede keer op voorsprong. Uiteindelijk won Lokeren met 2-3 op Anderlecht en Hans Vanaken zijn carrière was gelanceerd.

Sinds die dag speelde Vanaken nog 24 keer tegen Anderlecht. tien keer in play-off 1, twaalf keer in de competitie, één keer in de beker en één keer in de supercup. Met nog acht doelpunten scoorde hij in totaal tien keer tegen de Brusselaars en is hij de tweede meest gevreesde speler uit de geschiedenis voor Anderlecht. Dit seizoen zou hij nog de meest gevreesde speler kunnen worden.

© photonews

Mooi lijstje

Momenteel moet Hans Vanaken enkel nog Mbaye Leye laten voorgaan als meest scorende speler tegen Anderlecht. De huidige coach van Standard scoorde doorheen zijn carrière twaalf keer tegen Anderlecht. Als Vanaken zondag een hattrick zou scoren gaat hij dus naar de eerste plaats in het klassement. Of dat zal gebeuren valt sterk te betwijfelen want Vanaken maakte nog nooit een hattrick in het shirt van Club Brugge. Ook Ruud Vormer staat in de top 10 van meest scorende spelers tegen Anderlecht ooit en kan zondag nog stappen maken.

De top 10 van meest scorende spelers tegen Anderlecht

1. Mbaye Leye - 12 goals

2. Hans Vanaken - 10 goals

3. Patrick Goots - 8 goals

4. Jelle Vossen - 7 goals

5. Branko Strupar - 7 goals

6. Dieter Dekelver - 7 goals

7. Wesley Sonck - 6 goals

8. Ruud Vormer - 6 goals

9. Dieumerci Mbokani - 6 goals

10. Bernd Thijs - 6 goals