Lof voor beleid Antwerp en AA Gent: "En Club Brugge kan zoals Bayern worden"

De financiële cijfers van de voorbije jaren ogen niet bij alle clubs even positief, maar enkele topclubs krijgen wel lof voor hun aanpak.

Over de vijf voorbije jaren maakte AA Gent bijvoorbeeld 25 miljoen euro winst: "En toch deden ze geen al te gekke dingen", aldus sporteconoom Wim Lagae in Het Laatste Nieuws. "Daardoor hebben ze een buffer aangelegd, dat komt hen nu goed van pas in de coronatijden."

Ook Antwerp verdient de nodige credits: "Gheysens investeert fors, maar planmatig. De slapende reus is wakker geworden, het gerenoveerde stadion zal snel renderen."

Maar het is toch vooral Club Brugge dat het écht goed doet: "Ze doen alles goed, de cijfers zijn indrukwekkend. Club Brugge kan zoals Bayern worden. Om verder te groeien hebben ze misschien de BeNe Liga nodig."