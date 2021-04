"Het interesseert me niet" - Vercauteren over de negatieve kritiek na de nederlaag tegen Anderlecht

Vercauteren kwam tijdens het wekelijks persmoment nog eens terug op de kritiek na de nederlaag tegen Anderlecht.

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Anderlecht van afgelopen maandag heeft Vercauteren een reactie gezien van zijn spelers: "Ja zeker maar die reactie moet er ook zijn als je goed bezig bent. Die reactie moet er ook zijn op andere zaken te verbeteren. Zelfs als je wint dan kan je nog altijd bepaalde punten verbeteren. Iedereen was natuurlijk ontgoocheld maar dat is ook logisch.

Als ik iets te zeggen heb tegen de voorzitter dan zal ik hem dat zeggen

Na de nederlaag tegen Anderlecht was zowel in de pers ook maar intern onvrede over de prestatie van Antwerp. Zo zei voorzitter Paul Gheysens dat het defensief voetbal totaal verkeerd is. Dat kan u HIER lezen. Vercauteren zou Vercauteren niet zijn als hij niet hierover een mening zou hebben: "Als het goed gaat zijn de reacties minder en als het slecht gaat dan worden de reacties vergroot. Dat is iets waar ik geen commentaar op geef. Daar hou ik me niet mee bezig. Ik kan daar op antwoorden of een polemiek van maken. Ik ga geen tijd of energie verliezen aan zo een zaken. Het interesseert me niet. Als ik iets te zeggen heb tegen de voorzitter dan zal ik hem dat zeggen. Hij is de voorzitter hij mag ook iets zeggen dat is ook logisch en begrijpelijk.