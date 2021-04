Paul Gheysens maakt zich zorgen, enkele spelers klagen bij bestuur, trainer op de wip?

De nederlaag van Royal Antwerp FC tegen Anderlecht doet de discussie over het defensieve voetbal van Franky Vercauteren weer fors oplaaien.

Antwerp kroop tegen Anderlecht massaal achteruit en dat zint ook de spelers duidelijk niet. Volgens HLN ging een aantal spelers na de match klagen bij het bestuur. Met twee zeges in de laatste negen wedstrijden zwelt de kritiek aan.

Het contrast met het voetbal van de vorige trainer Ivan Leko is dan ook gigantisch groot. Dat beseffen ze ook in de bestuurskamers van The Great Old. “Het trok op niks, dat weet iedereen”, zegt eigenaar Paul Gheysens aan HLN. “Dat defensief voetbal, dat is gans verkeerd. Het is niet voor herhaling vatbaar.”

Gheysens belooft meteen ook in te grijpen. “Wat maandag gebeurd is, kan niet. We gaan daar een hartig woordje over praten, want wat we doen, werkt niet. Iedereen ziet wat er verkeerd loopt.”

Ook de kritiek van de spelers neemt hij mee naar dat overleg. “De spelers vinden dat defensief voetbal niet plezant? Tja. Het is niet goed, hé. De spelers moeten zich ook niet te veel verbergen, vind ik. Zij moeten het ook doen.”

En wat met de job van de trainer? “Ik vind dat we genoeg kwaliteiten hebben, op het veld en op de bank. We gaan de trainer niet ineens buitensmijten, maar we gaan intern toch eens moeten bekijken hoe we dit nu gaan omkeren. ‘Wat is dat nu? Hoe komt dat?’ Die vragen wil ik graag beantwoord zien, en dan gaan we wel bepalen wat er moet gebeuren. Maar nogmaals: dit is niet voor herhaling vatbaar. Voorts ben ik niet zinnens er veel woorden aan vuil te maken, ik heb al genoeg gezegd.”