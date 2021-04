"De weg naar het EK loopt langs Antwerp" - Vercauteren over de ambitie van Jordan Lukaku

Vercauteren verdedigde Jordan Lukaku na zijn mindere prestatie tegen Anderlecht en had nog goede raad voor hem om zich in de kijker te spelen voor de Rode Duivels.

Jordan Lukaku kwam dit seizoen al 24 keer in actie bij Antwerp. Hij kon nog niet scoren voor 'The Great Old' maar kon wel al vier assist geven. Het is al van het seizoen 17/18 geleden dat Lukaku nog zoveel wedstrijden speelde. Toen kwam hij 44 maal in actie voor Lazio Roma waarin hij éénmaal tot scoren kwam en 3 assist gaf. De laatste weken leek het dat hij stelselmatig zijn oude vorm had teruggevonden maar tegen Anderlecht zakte hij door het ijs. Allereerst veroorzaakt hij de penaltyfout en met de 0-2 laat hij Murillo lopen waardoor deze gemakkelijk kan binnenkoppen. Een wedstrijd om snel te vergeten dus voor Lukaku.

Ik denk dat elke topspeler wel eens een minder match heeft

Vercauteren kwam tijdens de persconferentie nog eens terug op de wedstrijd van Lukaku: "Het was niet alleen Lukaku die niet goed was. Iedereen of kan of mag wel eens een slechte match spelen. Ik heb er zelf ook veel slechte gespeeld. Ik denk dat elke topspeler wel eens een minder match heeft. Er wordt dan gefocust op één persoon of één moment maar het is een geheel van zaken. Het is offensief, het is defensief, het is die speler,... We zoeken geen schuldige en geen excuses. Er was meer dan één reden maar dan gaat men meestal één iemand eruit halen. Dit kan dan een speler, de trainer of de ploeg zijn. Terwijl het eigenlijk een geheel is van zaken. Die maken dat je niet op niveau bent als ploeg. Het is niet alleen Lukaku maar ook een paar anderen die niet al te goed waren tegen Anderlecht."

Wat mij betreft heeft hij al een hele grote stap gezet

Lukaku speelt nu al verscheidene maanden op rij zijn wedstrijden. Toch is er de indruk dat hij te weinig progressie maakt. "Je moet dit bekijken als geheel en dit is eigenlijk voor hem al heel goed. Je moet dit langs twee kanten bekijken, langs ene kant kan je dit bekijken als ' die ene slechte match' maar ik zie dit al een hele periode. Wat mij betreft heeft hij al een hele grote stap gezet want de laatste jaren heeft die nooit zoveel wedstrijden gespeeld op een seizoen. Dus is het allemaal zo negatief dan? Nee, dat is niet zo negatief alleen moet hij nog een stap zetten. Als ik met hem individueel spreek dan heb ik ook gezegd dat de lat hoger moet maar dat zeg ik tegen elke speler. Hij weet zelf ook dat die lat hoger moet. Je moet dit niet bekijken op één match. Dat kan gebeuren en dat mag niet gebeuren. Je moet natuurlijk niet zeggen dat het goed was wanneer dit niet het geval is. Je moet dat ook aankaarten maar je moet altijd het geheel van een speler bekijken.

Hij moet bezig zijn met hier goed te presteren

De ambitie van Lukaku was zich in de kijker spelen van de Martinez om zo geselecteerd te worden voor de Rode Duivels die naar het EK gaan. "Dat zijn doelen net zoals het WK en een contractverlenging of transfer. Dat is allemaal toekomst maar hoe gaat hij dat EK halen. Dat kan alleen door goed te spelen bij Antwerp. Dus daar alleen moet hij mee bezig zijn. Hij moet niet bezig zijn met een selectie voor de Rode Duivels of het EK of zelfs WK. Hij moet bezig zijn met hier goed te presteren en de weg die hij moet volgen op daar te geraken." Vercauteren geeft dus een duidelijk advies aan zijn verdediger.

Lukaku wordt op dit moment gehuurd van Lazio Roma met een aankoopoptie (deze zou €4 miljoen bedragen). Vorige week werd er gewag gemaakt dat Antwerp deze optie zou lichten. Volgens Vercauteren is daar nog niet over gesproken: "Het is niet mijn job om daarover te beginnen, nu... Ik heb daar geen signaal van gekregen dat dit zo is of dat er besprekingen over zijn op dit moment.