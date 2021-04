Butez is fit, maar speelt niet bij Antwerp: "Ik heb niets meer gehoord"

Ortwin De Wolf is tot nader order de titularis onder de lat bij Antwerp FC. Nochtans is Jean Butez terug van een verblijf in de lappenmand. "Ik heb zo'n situatie al eens meegemaakt."

Ortwin De Wolf werd in januari gehuurd van KAS Eupen om de blessure van Jean Butez op te vangen. Alireza Beiranvand kon de verwachtingen immers niet inlossen. De Great Old zit momenteel met de Oostantonners rond de tafel om de doelman definitief naar de Bosuil te halen, maar dan nog had iedereen verwacht dat een fitte Butez zijn plaats snel opnieuw zou innemen.

“De coach liet me na de blessure weten dat ik mijn kans zou krijgen in twee oefenwedstrijden”, vertelt de Franse doelman over zijn situatie in La Dernière Heure. “Dat is ook gebeurd. Nadien heb ik niets meer gehoord. Al heb ik geen extra uitleg gevraagd.”

De Wolf krijgt momenteel de voorkeur, maar ik heb zo’n situatie bij Royal Excel Mouscron al meegemaakt

Butez is echter niet van plan om zich neer te leggen bij zijn plaats op de bank. “De Wolf krijgt momenteel de voorkeur, maar ik heb zo’n situatie bij Royal Excel Mouscron al meegemaakt. Op een bepaald moment stonden Olivier Werner én Logan Bailly voor mij in de rangorde.”