Belhocine blijft nuchter: "Er zullen alleszins kandidaten genoeg zijn om bij Sporting Charleroi over te nemen"

Karim Belhocine moet de kelk tot op de bodem ledigen. Sporting Charleroi is al eventjes een stuurloos schip. De Henegouwers gingen nu ook met zware 4-0-cijfers onderuit bij KAA Gent. De coach ziet de bui alvast hangen.

We schreven eerder al dat het verhaal van Karim Belhocine in het Zwarte Land geschreven is. De coach zal het seizoen uitdoen bij Sporting Charleroi, maar vervolgens is het over en sluiten voor de oefenmeester van de Zebra’s. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

“Er zullen alleszins kandidaten genoeg zijn om bij Sporting Charleroi over te nemen”, aldus een nuchtere Belhocine in Het Nieuwsblad. “Ik blijf gewoon mijn job doen tot het einde van het seizoen. Daarna zien we wel. De balans zal alleszins moeten gemaakt worden.”

En die balans zal niét in het voordeel van de coach spreken. “Vaak is de trainer de eerste die de rekening betaalt. Zo gaat het nu eenmaal in dit wereldje, hé. Ik accepteer het alleszins als ik de verantwoordelijkheid zal moeten dragen.”