Ongezien en totaal niets met voetbal te maken: voetbalmatch ontaardt in vreselijke knokpartij

Hommeles in Spanje. En geen klein beetje. Nog los van coronamaatregelen is het gewoon helemaal not done.

Het gebeurde in de Catalaanse derde klasse in de wedstrijd tussen Bon Pastor en UD Carmelo en het was niet om aan te zien. Catalonië Uiteraard kon de scheidsrechter niet anders dan de match affluiten, maar de ruziezoekers weerhield dat niet om rake slagen uit te delen. Er zijn beelden van het voorval. Opgelet: die kunnen toch hard binnenkomen voor gevoelige zielen, want er worden heel wat tikken uitgedeeld ... ❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT — CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021