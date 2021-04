Proces tegen 66 Antwerpsupporters begint maandag na 'free fights' en raid op Beerschotbus

In de correctionele rechtbank van Antwerpen begint maandag een 'voetbalproces'. 66 hooligans van Antwerp staan terecht voor georganiseerde gevechten tegen fans van andere voetbalclubs.

De Raadkamer van Antwerpen verwees enkele maanden geleden 66 heethoofden naar de correctionele rechtbank, maandag begint hun proces voor hun deelname in zogenaamde 'free fights'.

Vier dagen proces

Dat zijn gevechten onder supportersverenigingen, vaak zonder dat er een voetbalwedstrijd in de buurt is. De zaak kwam aan het licht na de raid van Antwerpsupporters op een bus van Beerschotsupporters in Mortsel.

Het proces zal vermoedelijk vier dagen in beslag nemen. Het Parket vervolgt de 66 mensen voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade, of omdat ze aanstoker of lid zijn van een bende, of wegens verboden wapenbezit.