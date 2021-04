Verrassend? De ploeg die het meeste speeltijd geeft aan youngsters is ... Cercle Brugge

Het CIES heeft een rapport gemaakt van het aantal speelminuten voor spelers onder de 21 jaar. En daaruit blijken verrassende resultaten voor ons land.

"In youth we trust", aldus het devies van RSC Anderlecht. Toch staan ze met 18,4% speeltijd voor spelers onder de 21 jaar 'pas' derde in het klassement.

Dortmund

Bij Cercle Brugge werd er volgens het CIES 20% van de speeltijd gegund aan de jongelingen. Standard staat tweede met 18,7%.

Buiten België is het Borussia Dortmund dat met liefst 28,5% van de speelminuten aan -21jarigen de toon helemaal zet.