De Mos ziet nederlaag tegen Anderlecht als iets positiefs voor Clement: "Na een zege komt dat niet geloofwaardig over"

De motor sputtert wat bij Club Brugge. De gedoodverfde kampioen zit een beetje in een dip en het is zaak om daar nog voor de play-offs uit te komen. Aad de Mos heeft wat raad voor Philippe Clement.

De ex-coach had - net als Johan Boskamp - wel wat trucjes om de groep scherp te houden. "Mijn tactiek was om bij een overwinning nog strenger te zijn dan bij een nederlaag”, vertelt De Mos in Het Nieuwsblad. “Bij elke wedstrijd die je wint, zet je een stap dichter naar je volgende nederlaag. Door ook bij een zege negatieve zaken aan te stippen, probeerde ik de boel scherp te houden."

De Mos vindt dat Clement de nederlaag moet gebruiken. "Eigenlijk komt deze nederlaag voor Club op het perfecte moment. In de play-offs worden de punten door twee gedeeld, dan kan het eigenlijk best snel gaan. Maar als je dat moet gaan vertellen aan je groep na een zege tegen Anderlecht, kom je helemaal niet geloofwaardig over. Nu wordt het voor Philippe Clement zaak om de nederlaag om te zetten in iets positiefs.”