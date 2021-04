Mbokani weer in vorm en speelt voor nieuw contract: "Geen geheim meer dat Anderlecht geïnformeerd heeft"

De play-offs komen eraan en het is alsof Dieumerci Mbokani dat kan ruiken. Maandag op Moeskroen liet hij zien dat Antwerp (en Frank Vercauteren) hem nog steeds goed kan gebruiken. De 35-jarige spits speelt ook voor zijn nieuw contract.

Mbokani toonde weer dat hij nog niet versleten is. "Ga maar eens na van waar hij komt bij dat eerste doelpunt", zegt zijn manager, Fabio Baglio, in HLN. "Hij zit nu aan tien goals, maar de play-offs komen eraan. Dat zijn de matchen waar Dieu voor leeft. Ik ben ervan overtuigd dat hij daarin ook nog een aantal goals zal maken en dat hij zo weer zal uitgroeien tot één van de beste schutters in de Belgische competitie."

Maar waar speelt hij volgend seizoen? "Het is geen geheim meer dat Anderlecht al naar hem heeft gevraagd", aldus Baglio. "Maar ook andere clubs zijn geïnteresseerd. We houden alle mogelijkheden open, ook een verlengd verblijf bij Antwerp is niet uitgesloten. Geloof me, elke club in de Belgische hoogste klasse kan een spits als Mbokani nog gebruiken."