KV Kortrijk steunt supporter die vreselijk ongeval had en nu haatreacties kreeg: "Degoutante reacties die niet door de beugel kunnen"

KV Kortrijk is een sociaal geëngageerde club en laat dat ook zien nadat één van hun supporters vreselijk behandeld werd op sociale media. Joeri Verbeeck, een jonge fan, raakte in 2015 levensgevaarlijk gewond en draagt daar de littekens van. De moedige jongen werd aangevallen op TikTok.

In april 2015 was KVK-supporter Joeri Verbeeck slachtoffer van een dodehoekongeval. Aan het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg in Kuurne raakte Joeri met zijn fiets onder een afslaande vrachtwagen. Hij werd zeshonderd meter meegesleurd en raakte levensgevaarlijk gewond, beschrijft KVK de situatie op zijn site.

Na 30 operaties probeert Joeri het beste van zijn leven te maken. Zo post hij ook filmpjes op zijn TikTok-account. Bij zijn laatste filmpje kreeg Joeri veel haatreacties, degoutante reacties die echt niet door de beugel kunnen.

Joeri is al van kleins af grote supporter van KV Kortrijk. Ook onze club steunt Joeri en wil dat dergelijke reacties stoppen. Wij zijn tegen (online) haat en pesten.

Ook zijn broer Stijn is hard geschrokken en beschermde zijn broer op Facebook.

“Ik stond deze morgen op en mijn dag was al meteen om zeep”, klinkt het. “Hoe kan het toch zijn dat mensen zo verziekt zijn, zo weinig schaamte hebben, zo weinig respect en besef hebben? Joeri besloot gisteravond een TikTok te posten, precies zoals hij is. Maar de reacties die mensen daar op hebben … Dit is ronduit ziekelijk. Ik kreeg plots geen hap meer door mijn keel.”

“Ik weet wel dat mensen veel meer durven van achter hun computer, maar dit is er toch over? Ze weten niet welke weg hij al heeft afgelegd, hoe hij heeft afgezien om te staan waar hij nu staat. Jaren aan een stuk kwam Joeri niet naar huis of enkel in het weekend om te revalideren. Ik heb hem daar zien huilen en zelfs kotsen van de dagelijkse inspanningen die hij moest leveren. Bij momenten was hij gewoon écht op. Ik heb hem zien twijfelen aan zichzelf, maar ook zien vechten. Hij is altijd blijven doorzetten en het heeft hem gebracht tot waar hij vandaag staat. Daar kan je enkel respect voor hebben.”

Het is ondertussen bijna 6 jaar geleden dat ons leven nooit meer hetzelfde zou geweest zijn. In die 6 jaar tijd heb ik veel verschillende emoties gezien bij Joeri en iedereen die hem nauw aan het hart ligt. Ik heb hem zien willen doorzetten en willen zien opgeven, willen zien raad geven en zichzelf vragen zien stellen, zien lachen en zien huilen, …

Het is ondertussen bijna 6 jaar geleden dat ons leven nooit meer hetzelfde zou geweest zijn. In die 6 jaar tijd heb ik veel verschillende emoties gezien bij Joeri en iedereen die hem nauw aan het hart ligt. Ik heb hem zien willen doorzetten en willen zien opgeven, willen zien raad geven en zichzelf vragen zien stellen, zien lachen en zien huilen, …

De manier waarop hij vandaag in het leven staat, hoe hij dagelijks blijft vechten en een positieve houding blijft aanhouden is niets minder dan bewonderenswaardig. Joeri zet zich in om anderen te inspireren met zijn streamingkanalen, hij gaat langs in scholen om zijn verhaal te doen en jongeren bewust te maken van gevaren in het verkeer, hij zette zich samen met Habbekrats en VIVES in om een systeem te ontwikkelen om dodehoekongevallen te vermijden dat momenteel op tafel ligt bij de minister van verkeer, hij kwam in verschillende televisieprogramma’s en hij probeert iedereen zijn/haar vragen telkens openlijk te beantwoorden, op welke manier die vraag dan ook gesteld mag geweest zijn. EN DAN KRIJGT HIJ NOG STEEDS DIT?!

Ik probeer altijd positief te blijven, dat heb ik geleerd van mijn broer en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Maar dagen zoals deze en mensen zoals deze maken mij ziek, maken het mij erg moeilijk. Dan kan ik mij enkel maar inbeelden hoe deze reacties voor Joeri moeten voelen. Sommige woorden snijden dieper dan messen en op een slechte dag kan 1 druppel soms al genoeg zijn.