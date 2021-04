Vanderhaeghe wrijft zich in de handen bij Cercle Brugge: "In vergelijking met Oostende en Kortrijk zijn hier veel meer mogelijkheden"

Yves Vanderhaeghe heeft zijn schaapjes op het droge voor dit seizoen. De redding van Cercle Brugge is een feit, maar volgens de T1 van groen-zwart staat de ontwikkeling van de Brugse Vereniging nog maar in zijn kinderschoenen.

Dat er meer financiële mogelijkheden zijn heeft natuurlijk alles te maken met moederclub AS Monaco. "Oké, Monaco heeft Cercle financieel gered, maar hier voel ik écht Cercle Brugge met de eigen authenticiteit", zegt Vanderhaeghe aan Het Laatste Nieuws.

"Het heeft altijd wat tijd nodig om die nieuwe, jonge spelers onder te dompelen in dat Cerclegevoel, maar ik ben ervan overtuigd dat we een rustig seizoen zullen tegemoet gaan. Ik wil hier absoluut iets neerzetten. Tonen dat het met een jonge ploeg veel beter kan dan nu."

Cercle mag volgens Vanderhaeghe in de nabije toekomst veel ambitieuzer zijn. "Alles is hier aanwezig, alleen blijven de resultaten voorlopig achter. In vergelijking met Oostende en Kortrijk zijn hier veel meer mogelijkheden. Binnen een structuur die er staat."