Barça pakt dan toch een prijs dit seizoen en wint eenvoudig finale Copa del Rey van Athletic Bilbao

Na de uitschakeling in de Champions League en de verloren Clasico tegen Real Madrid, heeft Barcelona zich dan toch nog kunnen verzekeren van een prijs. De Catalanen pakten de Spaanse beker.

Het was Koeman nog niet echt gelukt om Barcelona op de rails te krijgen. Tegen PSG ging Barcelona er kansloos uit in de Champions League na een 1-4 overwinning in het eigen Camp Nou en in de competitie staan ze pas derde. Op amper twee punten van leider Atlético Madrid maar het verlies tegen Real Madrid heeft het vertrouwen een deuk gegeven.

Barcelona begon het beste aan de finale tegen Athletic Bilbao en trapte op de paal via Frenkie de Jong. Ondanks een overduidelijk overwicht in balbezit, gingen de ploegen toch met 0-0 rusten.

Maar in de tweede helft kon Bilbao het tempo van Barça niet bijbenen. Griezmann scoorde het openingsdoelpunt op aangeven van Frenkie de Jong, enkele minuten later pikte de Nederlander zelf zijn doelpuntje mee.

Ook Messi doet nog mee

In het derde doelpunt had De Jong ook een aandeel, hij zette met Messi de aanval op waarna de Argentijn het derde doelpunt van de avond in de verste hoek plaatste. Het kon niet bij één doelpunt blijven voor Messi want hij scoorde ook nog de 0-4.

Voor Athletic Bilbao is het de tweede bekernederlaag op even veel weken tijd. Op 3 april speelden ze tegen Real Sociedad de uitgestelde finale van vorig seizoen. Die werd met 0-1 verloren van Real Sociedad.