Hamdi Harbaoui wil in de Jupiler Pro League blijven

Indien Moeskroen degradeert dan wil Hamdi Harbaoui toch in de 1ste klasse blijven voetballen.

Hamdi Harbaoui werd in januari aangetrokken door Moeskroen. De 36-jarige spits moest voor doelpunten zorgen om de Henegouwers in 1A te houden. Voorlopig is dit nog geen succes geweest. Hij kon nog maar één keer scoren en Moeskroen staat op een degradatieplaats.



Harbaoui heeft nog een contract tot en met volgend seizoen bij Moeskroen maar indien de club degradeert naar 1B, dan staat hij wel open voor een vertrek. Harbaoui verklaart in Krant van West-Vlaanderen dat hij er nog een paar jaar in eerste kan bijdoen. Zolang hij een ploeg kan helpen, dan zal hij doorgaan. “Bij Moeskroen of elders”