Leye ziet het helemaal zitten: "We zijn de meester van ons eigen lot"

Het zijn belangrijke weken voor Mbaye Leye. Zondag moet hij Standard richting PO2 krijgen, volgend week staat de bekerfinale op de agenda.

Standard heeft er geen gemakkelijk seizoen op zitten. Het is aan Leye om er nog wat kleur aan te geven. “We kennen een moeilijk jaar”, zegt Mbaye Leye op zijn persconferentie in de aanloop naar het duel tegen Beerschot. “Maar als je zesde eindigt en de bekerfinale wint, dan zou het toch geslaagd zijn.”

Rekenen of tellen wil Leye in deze fase van de competitie niet doen. “Jullie kennen Standard toch ook. In zulke matchen is het voor ons nooit makkelijk. We mogen zeker niet denken dat we ons ticket al in handen hebben. Ik denk zelfs niet dat we in staat zijn om op een gelijkspel te spelen. Wij zijn een offensieve ploeg en gaan voor de overwinning. We moeten het aanpakken zoals tegen AA Gent en Eupen. De tussenstanden van de andere matchen bijhouden zal ik ook niet doen. De focus moet op je eigen prestatie liggen. We zijn de meester van ons eigen lot.”

Met Beerschot krijgt hij een ideale springplank richting bekerfinale. “Vandaag zien beide teams er anders uit. Tissoudali vertrok bij Beerschot. Wij verloren met Zinho Vanheusden onze patron, maar Klauss kwam erbij. We zijn nog steeds beducht voor Beerschot. In december was Holzhauser een favoriet voor de Gouden Schoen. Hij kan overal het verschil maken. Voorin lopen er beweeglijke jongens rond. Wij passen ons altijd voor 15 à 20 procent aan onze tegenstanders aan. De rest vullen we in volgens onze eigen filosofie en spelschema's. Zo vroeg mogelijk scoren is de boodschap. Een goed resultaat zou automatisch een goede voorbereiding voor de bekerfinale betekenen.”