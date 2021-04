Lierse K scoort voor de vijfde wedstrijd op rij niet, maar graait toch punt mee bij Seraing

Zaterdagmiddag speelden Seraing en Lierse K. 0-0 gelijk. Seraing probeerde wel, maar Lierse K. knokte zich naar een gelijkspel. Opvallend: de Pallieters konden voor de vijfde wedstrijd op rij niet tot scoren.

Het was Seraing dat het balbezit (70% na het eerste halfuur) opeiste. Veel doelgevaar leverde dat echter niet op voor de ploeg van Emilio Ferrera. Halfweg de eerste periode had Jarno De Smet een goede beenreflex in huis om Mikautadze van zijn twintigste doelpunt van het seizoen te houden.

Na de koffie was Al Badaoui tot twee keer toe dicht bij de verdiende openingstreffer. Eerst besloot de winger over na een knappe tegenaanval, daarna kon hij een persoonlijke actie niet afronden. Ook Mikautadze vond een goed keepende De Smet nog eens op zijn weg. Seraing, dat al zeker is van de barrages voor promotie naar 1A, was niet fris genoeg om het stugge Lierse blok te ontwrichten. Diep in blessuretijd was het ei zo na toch raak voor Les Metallos, maar Mikautadze mikte een fraaie vrije trap tegen de paal.

Lierse K toonde zich niet voor het eerst offensief onmondig. Voor de vijfde wedstrijd op rij kwamen de Pallieters niet tot scoren.