Raphael Holzhauser laat de transfergeruchten rustig op zich afkomen

Raphael Holzhauser kent een uitstekend seizoen bij Beerschot. Dit zal geïnteresseerde clubs ook wel zijn opgevallen.

De Oostenrijker was dit seizoen bij Beerschot al goed voor zestien doelpunten en zestien assist. Ondanks zijn contractverlenging met twee seizoenen durft Holzhauser niet beloven dat hij op het Kiel blijft. "Ik ben nu alleen bezig met PO2 halen. Misschien laat ik in de zomer alles rustig op mij afkomen. Maar ik ga mijn hoofd nu niet gek laten maken", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Bij Beerschot is hij dé bepalende speler, terwijl bij een transfer zijn waarde op het veld helemaal anders kan zijn. "Dat weet je nooit. Vertrekken is een risico, blijven ook: wie zegt dat ik volgend jaar dezelfde statistieken haal?", aldus Holzhauser.

Alle geïntereseerde clubs zullen eerst langs Beerschot moeten langsgaan. De Oostenrijker tekende namelijk eind november een contractverlenging tot 30 juni 2023. Zijn huidige transferprijs is volgens Transfermarkt.com €4.2 miljoen. De moment dat hij bij Beerschot tekende (1 juli 2019) was dit nog €2 miljoen.