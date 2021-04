Bij Charleroi beseffen ze: "De laatste match die ons seizoen samenvat"

Charleroi kende weer een frustrerende avond. Na de veldbestorming voor de match waren ze in de zone van de waarheid weer allesbehalve efficiënt en achteraan maakten ze fouten. Nicolas Penneteau zag het als een samenvatting van hun seizoen.

Penneteau kreeg weer zijn plaats tussen de palen, maar kreeg er drie binnen. "Ontgoochelend", zuchtte de ouderdomsdeken. "We hebben het gevoel dat deze match ons seizoen samenvat. We zagen goeie dingen, maar we konden niet scoren in onze sterke periodes. En bij de minste kans krijgen we er ook één om de oren. Dat is het beeld van onze laatste weken."

Charleroi bleef er telkens wel voor gaan en dat wil Penneteau onthouden. "Ik zag veel drive om deze situatie niet te accepteren", zei hij nog. "We deden er alles aan om terug in de matchen te komen en niet te verliezen. Maar daar slaagden we niet in. Maar die grinta moeten we onthouden."