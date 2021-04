De laatste kans voor AA Gent vandaag, Vanhaezebrouck scherp: "Op dit moment kunnen we niet tevreden zijn"

Het was al een moeilijk seizoen voor AA Gent. De Buffalo's waren slecht gestart dit seizoen en wisselden in het totaal dit seizoen drie (!) keer van trainer. Vandaag heeft Gent het in eigen handen in de wedstrijd op Zulte Waregem om zich alsnog te plaatsen voor play-off 2.

In Gent hadden ze torenhoge verwachtingen van dit seizoen, het kampioenschap was het doel. Al snel bleek dat dat niet ging lukken voor de Gentenaren. “Als kampioen spelen het doel is, en je strijdt op de laatste speeldag van de reguliere competitie voor een plaats in play-off 2, kan je niet tevreden zijn”, zei Hein Vanhaezebrouck in een interview dat verscheen in een artikel op de website van AA Gent.

“Play-off 2 is het absolute minimum voor ons. Als we nu nog een Europees ticket zouden kunnen binnenrijven, zou dat een mooie troost zijn voor een minder seizoen. Een Europees ticket is ons doel nu”, aldus Hein Vanhaezebrouck.