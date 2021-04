Vervroegd en ongewild voetbalpensioen voor trouwe verdediger: "Toch dankbaar dat ik er nog zes seizoenen mee kon spelen"

Sascha Kotysch kondigde gisteren zijn voetbalpensioen aan. De 32-jarige verdediger van OH Leuven kon niet meer verder door knieproblemen.

Die problemen zijn trouwens niet nieuw. Hij sukkelt er al heel lang mee. “Bij STVV had ik er al problemen mee”, zegt Kotysch in HBvL. “Toen al was niet zeker of ik nog zou kunnen voetballen. Langs de ene kant ben ik dus dankbaar dat ik nog een zestal seizoenen heb kunnen spelen op het hoogste niveau."

"Anderzijds had ik graag nog een paar seizoenen voortgedaan. Maar het is niet mogelijk om nog langer profvoetbal te spelen met die knie. Ik wil ook niet blijven aanmodderen met inspuitingen en dergelijke. Mijn knie moet nog lang meegaan hé. Er is ook een leven na het voetbal.”