'Marc Brys houdt hart vast, maar ziet drie sterkhouders vermoedelijk vertrekken bij OH Leuven - ook Belgische topclubs op vinkenslag'

Marc Brys zag OH Leuven net naast play-off 2 grijpen na een intens, maar interessant seizoen voor de Leuvenaars. Rest de vraag: wie staat er volgend jaar nog op het gras in het King Power aan Den Dreef?

Heel wat sterkhouders zouden kunnen vertrekken. De interesse in een aantal van hen is in ieder geval niet min.

"Een speler tegen zijn goesting hier houden is niet aan te raden, maar bijvoorbeeld Henry heeft zijn verplichtingen in de zin dat hij tot 2024 onder contract ligt", aldus Brys in Het Nieuwsblad.

Drietand

"Als de juiste ploeg komt, kan het snel gaan. Gezien hun prestaties neigt het eerder naar vertrekken dan blijven. We moeten er ons niet op vastpinnen dat ze blijven en proactief op zoek gaan naar opvolging."

Het gaat dan met name over de gouden drietand Sowah, Mercier en Henry. Onder meer Antwerp toonde al interesse in Mercier, Henry is dan weer gegeerd door Anderlecht en diverse buitenlandse clubs.