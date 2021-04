Pro League hoopt op fans tijdens play-offs, kabinet Ben Weyts reageert meteen héél duidelijk

De coronacrisis is tot op heden nog niet opgelost, maar de Pro League liet op woensdag toch opnieuw een ballonnetje op over eventueel toch met supporters in de play-offs te spelen.

Of het zover zal komen? Dat is nog maar zeer de vraag. Erg happig op de hele zaak zijn de bevoegde mogendheden voorlopig niet. First things first "Eerst meer mensen op het veld krijgen, dan pas errond", klinkt het volgens Het Laatste Nieuws op het kabinet van de minister van Sport Ben Weyts. "Hoeveel competities en trainingen liggen er momenteel niet stil? We verlangen uiteraard allemaal naar sporthoogmissen met een uitzinnig publiek erbij, maar first things first."