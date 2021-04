Hazard maakt wederoptreden met nieuw kapsel

Eden Hazard zit weer in de selectie van Real Madrid en heeft ineens een nieuw kapsel.

The Sun weet dat Hazard een kapper speciaal liet overvliegen vanuit Londen naar Madrid. Ahmed Alsanawi staat bekend als 'barber to the stars', iemand die een heleboel sterren in zijn klantenbestand heeft zitten dus. Hazard is één van zijn klanten.

In tijden van corona doet dat op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Net als in België is in het Verenigd Koninkrijk immers een verbod op niet-essentiële reizen van kracht. De Spaanse overheid heeft de beperkingen ietwat anders omschreven. Er zijn enkele uitzonderingen, waaronder reizen voor het werk.