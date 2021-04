Een hele nieuwe spelerskern dringt zich op bij Moeskroen

Moeskroen ziet niet alleen zijn sportieve staf vertrekken maar ook bijna de volledige spelerskern.

Moeskroen degradeert al zeker naar 1B. Indien ze geen licentie kunnen behalen via het BAS dan lijkt het amateurvoetbal te worden in Le Cannonier. Bij Moeskroen hebben ze er alle vertrouwen in dat ze die licentie gaan behalen. Dat kon u HIER al lezen.

Toch zal het voor de Henegouwers vanaf 0 beginnen zijn. Le Soir meldt immers dat trainer Jorge Simão en zijn staf straks zullen opstappen, terwijl er ook nog vraagtekens staan achter de toekomst van sportief directeur Diego Lopez. Daarnaast zal ook de spelerskern bijna volledig vernieuwd worden.



Moeskroen telt maar liefst 20 spelers die einde contract zijn en de meesten van hen lijken te gaan vertrekken. Het gaat om Faraj, Olinga, Mohamed, Vasic, Gillekens, Bocat, Saglik, Brym, Gueye, Guarneri en Ippolito en daarnaast ook nog huurlingen Koffi, Xadas, Dabila, Da Costa, Agouzoul, Onana, N'Landu, Quirynen en Capita.

Dit kan ook een voordeel zijn voor Moeskroen. Zo zijn ze niet genoodzaakt om zware spelerscontracten door te betalen in 1B. De club kan zo met een propere lei beginnen aan 'opdracht 1A'.