Profiteert Tottenham in finale Carabao Cup van wankele defensie Man City?

Manchester City en Tottenham Hotspur staan zondagmiddag om 17.00 uur tegenover elkaar in de League Cup-finale. City won de zogeheten Carabao Cup, zoals het toernooi tegenwoordig heet, zeven keer eerder, Spurs heeft de beker viermaal in de prijzenkast staan.

De laatste keer dat Manchester City de League Cup won, was vorig seizoen. The Citizens versloegen Aston Villa toen met 2-1. De meest recente bekerwinst van Tottenham Hotspur dateert van 2008. Jonathan Woodgate kroonde zich tegen Chelsea tot matchwinner, met zijn winnende treffer in de verlenging. Die wedstrijd eindigde in 2-1.

Onderling resultaat

Ondanks het feit dat Manchester City in de League Cup een stuk succesvoller is dan Tottenham Hotspur, is het onderlinge resultaat in het voordeel van Spurs. Deze twee ploegen kwamen elkaar drie keer eerder tegen in dit toernooi. De Londenaren wonnen alle drie de ontmoetingen. Wint de ploeg van Ryan Mason dit seizoen de League Cup?

Tegendoelpunten

Manchester City zit in een goede flow. De formatie van Pep Guardiola wint dit seizoen enorm veel wedstrijden, maar de laatste weken is de defensie toch een zorgenkindje, want de club uit Manchester kreeg in de afgelopen vijf wedstrijden telkens een tegendoelpunt te verwerken. Komt Tottenham Hotspur tot scoren tegen Manchester City?

Phil Foden de man bij Manchester City?

Phil Foden is de laatste tijd erg belangrijk voor Manchester City. De Engelsman maakte in zijn laatste vijf wedstrijden (alle competities) drie doelpunten. De twintigjarige middenvelder was onder meer twee keer trefzeker in de dubbele Champions League-confrontatie met Borussia Dortmund, want hij scoorde zowel uit als thuis. Verschijnt Foden tegen Tottenham Hotspur ook op het scorebord?

Waar kan je op inzetten?

Man City wint van het wisselvallige Tottenham, notering van 1.45.

Er lopen veel doelpuntenmachines op het veld vanavond, die willen maar 1 ding scoren! Scoort er van beide teams iemand: je inzet x 2.05.

Man City is dit seizoen een echte pletwals. Scoren ze ook nu weer meer dan 1.5 goals? Dan vermenigvuldigt je inzet met 1.62.