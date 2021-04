Floptransfer Anderlecht aan het kanon in Turkije

Ex-Anderlechtspeler Kristal Abazaj kon het nooit waarmaken in onze competitie. Momenteel speelt hij in Turkije.

Kristal Abazaj is aan een degelijk seizoen bezig bij Istanbulspor in de Turkse tweede klasse. Momenteel staan ze op een mooie vierde plek. Vandaag ging de ploeg uit de hoofdstad op bezoek bij Bursaspor. In 2011 was Bursaspor nog een tegenstander van Anderlecht in de Europa League, maar de ploeg zakte weg en staat momenteel tiende in de Turkse tweede klasse. Na 38 minuten trapte Abazaj Istanbulspor op een 1-2 voorsprong.

Met zijn doelpunt vandaag zit Abazaj aan drie doelpunten dit seizoen. Hij deelde eerder ook al vijf assists uit. Bij Istanbulspor stond nog een oude bekende aan de aftrap genaamd Ali Yasar. De 26-jarige Luikenaar viel in het seizoen 2014-2015 ooit eens 45 minuten in bij Standard op het veld van Kortrijk.