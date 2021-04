Standard-middenvelder maakt belofte indien ze de beker winnen: "Ik ga de verf meenemen"

Nicolas Raskin is net op tijd hersteld van zijn blessure en heeft zin in de bekerfinale. De 20-jarige middenvelder heeft zelfs al een gepaste viering in gedachten als Standard vanavond wint.

Raskin heeft zijn haren blond geverfd, maar dat zou vanavond wel eens anders kunnen worden. "Het is net opnieuw gedaan, dus ik moet voorzichtig zijn", lacht hij bij de RTBF. "Maar ik beloof dat als we winnen, mijn haar vanavond nog rood zal zijn! Ik zal de kit manager vragen om rode verf mee te nemen."

Standard kan vanavond al het best mogelijke Europese ticket veroveren waarvoor ze nog in de running zijn. "Maar we gaan onze voet ook niet opheffen in de Europe play-offs. Ik speel alle matchen voluit. We zijn een jonge ploeg, we houden van voetbal, we spelen graag deze matchen... En met Oostende, Gent en KVM als tegenstanders is het een mooie groep. Als we de beker winnen, kunnen we ook nog eens bevrijd spelen."