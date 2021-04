'Refaelov gespot, deal kan niet uitblijven'

Het zit er dan toch wel degelijk aan te komen, een erg gevoelige overstap van een van de belangrijkste spelers van de laatste jaren in België.

Refaelov is einde contract in juni bij Antwerp. The Great Old is ondertussen wel in actie geschoten om hem aan boord te houden.

Zie HLN: Lior Refaelov van Antwerp was gisteren op bezoek op Neerpede, wellicht om de laatste details te bespreken. Een deal met #RSCA kan niet uitblijven, zo heeft het er alle schijn van. — Pieter-Jan Calcoen (@PJCalcoen) April 25, 2021

Maar meer dan waarschijnlijk komt dat te laat, want de Israëlische winger heeft ook een aanbod van Anderlecht.

En dat aanbod lijkt hij te gaan aannemen. Volgens Het Laatste Nieuws was hij zaterdag op Neerpede, mogelijk om de laatste details te bespreken over een contract.