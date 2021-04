Trainer van Janice Cayman ontslagen na uitschakeling in Champions League

Janice Cayman heeft afscheid moeten nemen van haar trainer bij Lyon. De vrouwenploeg van de Franse topclub heeft namelijk de samenwerking met Jean-Luc Vasseur beëindigd. Het ontslag komt er na de uitschakeling in de Champions League.

Lyon werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door PSG en het was de nederlaag te veel voor Jean-Luc Vasseur. De trainer werd dan ook aan de deur gezet bij de Franse topclub.

Zo krijgt Janice Cayman een nieuwe trainer bij Lyon en het is ook al bekend wie het zal worden, want volgens Sporza zal Sonia Bompastor het roer overnemen. Ze is een oud-speelster en wordt nu de allereerste vrouwelijke coach van de vrouwenploeg van Lyon.