Eupen gaat niét door met coach, maar wil eerstdaags dit groot nieuws brengen

Het seizoen is voorbij voor KAS Eupen. De Oostkantonners kunnen beginnen werken aan de ploeg voor volgend seizoen. En het is de bedoeling dat Adriano nog steeds Am Kehrweg zal voetballen.

Het was een stunt van formaat toen KAS Eupen de komst van Adriano aankondigde. De voormalige speler van FC Barcelona heeft namelijk een prijzenkast om tegenaan te kijken. Zijn contract is dan wel aflopende, maar er is hoop. Er is optie voor een bijkomende jaargang is opgenomen in de overeenkomst. De Panda’s kunnen er dus éénzijdig een seizoen bijplakken, maar gaan dat uit respect voor de Braziliaan niet doen. Eerstdaags witte rook? Al is het wél de bedoeling dat Adriano volgend seizoen nog in Duitstalig België zal voetballen. De gesprekken met de Braziliaan moeten eerstdaags tot een nieuwe handtekening leiden.