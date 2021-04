"De nachtmerrie van elke financieel verantwoordelijke" en "Fiscaal voordeel? Als ze willen dat Belgisch voetbal in vrije val gaat ..."

Niet alleen sportief was het moeilijk jaar voor AA Gent, ook extrasportief is dat het geval. Net zoals voor alle andere clubs overigens. Het covidverhaal is voor niemand makkelijk ...

"Het is de nachtmerrie van de financieel verantwoordelijke van alle profclubs", aldus Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws. "We hebben het geluk dat we Jonathan David hebben verkocht vorige zomer, dat geeft een buffer. Onze inkomsten zijn heel pover." Vox populi Ondertussen wil de politiek nog meer knagen aan het voordelenbestel van voetballers in ons land: "Het levert het voetbal 200 miljoen euro op. Als men dat er niet voor over heeft, gaan we in vrije val naar beneden." "Wil men met het Belgisch voetbal zakken van plaats 8 naar 15 of 20 op de Europese ranking? Dan moet men doordoen met de politiek en de vox populi die de voordelen willen afschaffen."