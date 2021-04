Anderlecht zondag tegen Club waarschijnlijk zonder basispion: "We zijn al blij dat zijn seizoen niet gedaan is"

Vincent Kompany heeft niet al te veel reden om zijn basiselftal te veranderen na vier winstpartijen op rij. Maar een blessure lijkt roet in het eten te gooien. Majeed Ashimeru is immers heel twijfelachtig voor zondag.

De tik die Ashimeru in de vriendenmatch tegen KV Oostende incasseerde moet redelijk ernstig geweest zijn. De knie van Ghanees wordt elke dag geëvalueerd, want ze vreesden voor veel erger bij Anderlecht. "We gaan het van dag tot dag bekijken", kon Kompany nog geen uitsluitsel geven.

Ze gaan er ook geen risico's mee nemen. "Het was een heel harde trap en gelukkig heeft hij niks gebroken, want daar vreesden we eerst voor. We zijn al blij dat zijn seizoen niet gedaan is."