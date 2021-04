🎥 Oostende viert 40 jaar KVO met lancering van uniek nieuw shirt

Voetbalclub Oostende mag dan wel officieel opgericht zijn in 1904, de naam KV Oostende is pas sinds 1981 officieel in gebruik genomen na een fusie tussen VG en AS Oostende. En dat 40-jarig bestaan van KVO viert de club nu.

Want speciaal voor het 40-jarig bestaan van KV Oostende lanceert de club een wedstrijd om een nieuw wedstrijdshirt te creëren voor de club. De club kreeg tal van designs binnen en lanceerde vrijdag een eerste design. "Onze zwarte shirts waren een enorm succes en we wilden verder bordurend op dat stramien iets in het wit nu", vertelt CEO Gunther Ganaye. "We hebben verscheidene designs naast elkaar gelegd en kozen er eentje uit." Volgens persverantwoordelijke Bram Keirsebilck zitten er veel (verborgen) boodschappen in het shirt. "De golven van de zee zijn erin verwerkt en het logo van supportersfederatie Kustboys prijkt op de achterzijde van het shirt. Zo geven onze supporters de spelers letterlijk én figuurlijk een duwtje in de rug", merkt hij op. Nav #KVO40JOAR lanceerden KVO & @DecathlonBEL / @Kipsta_Fr een designwedstrijd voor nieuwe spelersuitrustingen en dit is het eerste resultaat.

