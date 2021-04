Gesprek met de eerste gekleurde Belgische international en ook de eerste die een managementfunctie kreeg: "Die situatie in de bestuurskamers lost zichzelf op"

Manager bij Verbroeding Geel, sportief directeur bij FC Brussels, sportief adviseur bij Bergen en technisch directeur bij Lokeren, Dimitri Mbuyu heeft nogal wat watertjes doorzwommen in België. Als eerste gekleurde international heeft hij ook zicht op het debat over de 'te witte' bestuurskamers.

Wij vonden het opvallend dat het debat nu pas gevoerd wordt na de aflevering van De Afspraak. Het is immers al sinds mensenheugenis dat onze clubs geleid worden door witte mannen. "Kwaliteit is er nochtans genoeg. Er zijn veel mensen met een imigratie-achtergrond met intelligentie en capaciteiten. Maar als het in het nieuws komt, springt iedereen erop. Vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond moeten meer kansen krijgen. Maar veel heeft ook te zien met geluk en/of je kans zoeken."

Mbuyu rolde er in 2001 vanzelf in bij Verbroedering Geel. "Ik heb toen het geluk gehad dat de voorzitter van Geel me zelf belde. Een uur later zat ik in het management. Niet iedereen gaat het zo makkelijk krijgen. Ik ben die man, Vic Keersmaekers, nog altijd ongelooflijk dankbaar. Dat zijn de mensen die beslissen hé. Die moeten je de kans geven."

De impact van Kompany op het Belgisch voetbal kan je niet onderschatten

Marc Coucke liet ook een ballonnetje op over quota instellen. "Daar geloof ik niet in. Je moet mensen selecteren op hun kwaliteiten. Quota komt geforceerd over. Trouwens, de eerste stap is al gezet met trainers als Vincent Kompany en Mbaye Leye."

"De impact van Kompany op het Belgisch voetbal kan je niet onderschatten. Die man heeft een verhaal te vertellen. Hij heeft ook leergeld moeten betalen, maar hij doet het toch. Een man met charisma. En er komen nog jongens. Witsel heeft ook al laten verstaan dat hij een rol binnen een club ziet zitten. Dat gaat zichzelf oplossen."

Daar kan Mbuyu gelijk in hebben. 20 jaar geleden was er op tv of in de politiek ook amper kleur te zien. "Het is een weerspiegeling van onze samenleving. We zijn multicultureel en dat ga je niet meer terugdraaien. In de politiek zie je dat goed en de sport zal wel volgen. De trein is stilaan vertrokken. Je kunt er niet aan voorbijgaan. Mensen met ambitie en intelligentie, die worden wel opgepikt."