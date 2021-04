Dit is ons 'Team van het reguliere seizoen'!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week - met deze week een overzicht van het volledige reguliere seizoen!

Doel

In doel posteren we uiteindelijk toch 'gewoon' Simon Mignolet. Hij was ook dit seizoen heel belangrijk voor Club Brugge en haalde veruit het meeste clean sheets, belangrijk met oog op de play-offs en een mogelijke/waarschijnlijke titel. Op de bank zouden we Koffi zetten, al had die héél veel werk bij Moeskroen.

Verdediging

Achterin was het heel moeilijk kiezen, zeker op de rechterkant. Zowel Mata als Munoz waren heel constant voor hun team, maar van hun ploegen hebben we nog wel wat grotere troeven achter de hand. Castro-Montes is dan weer misschien dé reden dat Gent toch nog play-off 2 speelt.

© photonews

Vielen ook op: de hele Oostende-verdediging - we nemen Theate als meest opvallende figuur. Ritchie De Laet bewees dat hij nog verre van versleten is. Odilon Kossounou is misschien wel dé ontdekking qua verdedigers en krijgt een stekje op de bank naast Munoz en Mata.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet echt naast de revelaties van het seizoen Xavier Mercier en Raphael Holzhauser, die ook enorme statistieken wisten neer te zetten. Bij Standard was Raskin misschien wel het grootste lichtpunt. Sambi Lokonga is het toonbeeld van de revival van RSC Anderlecht. Heynen en Hongla mogen op de bank plaatsnemen.

Aanval

Voorin konden we niet naast de doelpunten van topschutter Onuachu, terwijl zowel Ito als Bongonda eigenlijk ook niet zouden misstaan. Maar ook Noa Lang - dé transfer van het seizoen misschien toch wel - mag niet ontbreken. Ook Lamkel Zé krijgt een stekje op de bank.

Dat levert dan onderstaand elftal op: