Nicky Hayen teleurgesteld met prestatie: "De honger bij hen was groter, dat mag niet"

Waasland-Beveren leek op weg naar een hold-up bij Seraing, maar in extremis maakte Mikautadze de treffer van Frey ongedaan. Na afloop was Nicky Hayen nuchter genoeg om toe te geven dat zijn ploeg niet meer verdiende.

"We mogen niet tevreden zijn, maar een gelijkspel was het maximaal haalbare vandaag. Seraing verdiende meer en een zege van ons zou echt geen correcte weergave zijn. Na het eerste kwartier hebben we bijna constant achter de feiten gelopen. Het leek wel of we angst hadden voor hun snelle tegenstoten", aldus Nicky Hayen.

"Dan kom je uiteindelijk toch 0-1 voor en moet je dat proberen over de streep te trekken. Het enige positieve is het uidoelpunt. Volgende week moet het op alle facetten beter. We waren te traag in de opbouw en hebben te weinig gebruik gemaakt van de ruimte in hun rug. Ik vind het jammer dat ik de mentaliteit van tegen OHL niet terugzag. De honger bij hen was veel groter en dat kan echt niet."

Na de Wase strafschop ging ook Seraing gretig op zoek naar een strafschop. In de blessuretijd was het bij de zoveelste poging van les Métallos ook prijs, de ingevallen Faucher haakte Lahssaini. "Moet je die fout daar maken? Nee, natuurlijk niet. Uiteraard is dat frustrerend, maar nogmaals: we moeten nederig blijven. We verdienden de zege zeker niet", besluit Nicky Hayen.