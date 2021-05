Deschacht, nog maar net gestopt en al spreken over een comeback: "Ik zou nog zo zot zijn om ja te zeggen"

Olivier Deschacht maakte gisteren bekend dat hij stopt met voetballen. Maar hij kreeg meteen ook een vraag over een mogelijke comeback. Opvallend: hij antwoordde daar niet meteen 'nee' op.

De vraag was of hij een comeback zou zien zitten als Zulte Waregem volgend seizoen bijvoorbeeld met 0 op 15 begint. "Jij leest mijn gedachten! Ik zou nog zo zot zijn om ja te zeggen, maar eerst ga ik even niet meer leven als topsporter. Wel als sporter. Ik ben ook iemand die heel weinig nodig heeft om in vorm te geraken. Het is echt ongelooflijk dat je dat vraagt", klonk het.

"Ik verzorg me goed en graag en ga dat blijven doen. Maar het leven van een topsporter wordt gewoon een beetje te lastig en het moderne voetbal ook. Vroeger kwam het technische eerst, nu komt het fysieke eerst."

Deschacht heeft duidelijk veel gepiekerd over zijn beslissing. "Ook mentaal heb ik wat rust nodig. Ik heb 20 jaar constant in de schijnwerpers moeten staan en moeten presteren. Nu is het op. Misschien krijg ik over 3 maanden spijt, maar nu is het even op."