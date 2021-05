Kompany haalt uitspraak van zijn vader aan om het huidige Anderlecht te beschrijven

Anderlecht begint de Champions' play-offs op de flow van vier overwinningen op rij. Dat was al bijna twee seizoenen geleden dat ze er nog eens vier op rij konden winnen. "De honger komt met het eten", zei Kompany daarover.

Het is een uitspraak van zijn vader die hij ook in de kleedkamer herhaald heeft. "L'appetit vient en mangeant", zei Pierre Kompany zijn zoon dikwijls toen hij nog jong was. Hoe meer je wint, hoe meer zin je hebt om te winnen, zo vertaalt zich dat naar het voetbal. "Ik wil niet beginnen te rekenen", aldus Kompany. "Het eerste objectief is om de matchen te winnen die eraan komen."

Anderlecht heeft ook eindelijk de juiste mix op het veld gevonden. "We maken progressie met de jongeren en die progressie gaat hier ook niet stoppen, denken we. "Die uitspraak van mijn vader past heel goed bij het huidige Anderlecht."