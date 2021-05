Club-spelers over overtreding van Cullen: "Ik begrijp het niet, Vanaken kreeg hier drie wedstrijden voor hé!"

Club Brugge stuurde twee Nederlanders naar de persconferentie en dan weet je dat er mensen met het hart op de tong zitten. Ruud Vormer en Bas Dost waren het roerend eens toen we hen vroegen naar de overtreding van Josh Cullen op de lange spits.

Cullen ging met gestrekt been op de enkel van Dost staan, maar kreeg er slechts geel voor. "Rood, donkerrood!", riep Vormer, terwijl de vraag eigenlijk aan Dost gericht was. Maar die ging akkoord met die analyse. "Kijk, we kunnen er lacherig over doen, maar ik voel dat er iemand vol op mijn enkel gaat staan. Ruud schreeuwde nog: 'sta op', maar hij voelde niet wat ik voelde. Voor mij was het zeker rood. Ik begrijp het allemaal niet hoor."

Ook Vormer wou er zijn zegje over doen. "Ik heb net de beelden gezien. Dan vraag ik me af waarom je dat zelfs niet herbekijkt als je in zo'n busje zit. Jongens, Vanaken kreeg hier drie wedstrijden schorsing voor he. Ik begrijp er niks van."