Antwerp twijfelt sterk over dure optie op de rechtsachter, plan B is heel wat goedkoper

Antwerp is op zoek naar een nieuwe rechtsachter voor volgend seizoen. Nummer 1 op het lijstje: Jelle Bataille van KV Oostende. Maar om hem te halen gaan ze op de Bosuil flink de portefeuille moeten opentrekken.

Ok, Bataille heeft nog maar een contract voor één jaar bij Oostende en in principe is KVO dus verplicht hem te verkopen als ze nog enige winst willen zien. De Amerikaanse eigenaars zijn daar gevoelig voor, maar ze trekken de marktwaarde van hun spelers ook serieus omhoog.

Toen Bologna een bod op Arthur Theate - die ze transfervrij hadden opgepikt - van vijf miljoen euro uitbracht, kregen de Italianen te horen dat hij het dubbele moest kosten. De marktwaarde van Bataille ligt momenteel ergens rond de 3 miljoen euro, maar Oostende gaat voor meer.

Daarvoor hebben ze wel wat argumenten: jong, Belgisch, jeugdinternational, progressiemarge en polyvalent. Bataille kan de hele flank voor zijn rekening nemen als het moet. Antwerp ziet de vraagprijs toch als een serieus struikelblok. Daarom ook dat ze met Allessandro Ciranni van Moeskroen al een veel goedkoper alternatief op hun lijstje hebben staan.

Bataille heeft trouwens wel meer topclubs gecharmeerd en zal deze zomer de clubs voor het uitkiezen hebben. Oostende lijkt daarbij te lang gewacht te hebben om hem een nieuw contractvoorstel te doen. Maar dat lijkt de tactiek van de Amerikaanse eigenaars. Ze betalen geen enorme sommen voor contractverlengingen, maar gaan liever op zoek naar nieuwe spelers die ze goedkoop kunnen vormen en doorverkopen.