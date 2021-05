Europese topclubs in rij voor ex-Genkenaar, die door degradatie een stuk goedkoper wordt

Sander Berge ruilde in januari 2020 Racing Genk voor een avontuur in Engeland, Sheffield was de bestemming. De Noor kon heel wat interesse opwekken van de Engelse topclubs. Nu Sheffield gedegradeerd is, wordt het weer iets makkelijker voor andere clubs om Berge weg te halen...

Het lot van Sheffield is al een tijdje gekend, The Blades degraderen troosteloos naar de Engelse tweede klasse. Sander Berge, speler van Sheffield United, is maanden geblesseerd geweest, toch kan de Noor rekenen op interesse van Engelse topclubs zoals bijvoorbeeld Arsenal en Everton. Nu de ploeg uit Sheffield gedegradeerd is, is de afkoopsom van Berge van 50 miljoen naar 40 miljoen gegaan door een clausule in het contract, dat meldt Sky Sports. Nu kunnen de topclubs toch iets makkelijker hun slag slaan bij de Noor, afwachten nu waar de toekomst van de ex-Genkenaar ligt.