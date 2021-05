Bayern-speler al tien keer kampioen gespeeld in negen jaar als profvoetballer

Bayern München is gisteren weer kampioen gespeeld in de Duitse Bundesliga. Niet moeilijk met Kingsley Coman in de ploeg. Met de Fransman is kampioen spelen bijna een zekerheid geworden, dat zeggen de statistieken ook. Coman werd al tien keer kampioen in zijn negenjarig bestaan als prof.

Coman brak in het seizoen 2012/13 op zestienjarige leeftijd door bij PSG, de flankspeler had maar één wedstrijd op de teller, de Parijzenaren wisten kampioen te spelen. Het seizoen erna waren de Parijzenaren weer kampioen gespeeld, met twee wedstrijden op de teller voor de Franse winger. Ongeacht dat Coman zo weinig wedstrijden had, kwam het toch op zijn palmares te staan. Coman is ondertussen 24 en een basisspeler bij Bayern München. Gisteren is de aanvaller voor de zesde keer kampioen gespeeld met de Duitse recordkampioen, in het zesde seizoen dat hij bij Bayern speelt. Daarvoor werd Coman ook al twee keer kampioen met Juventus. In 2016 werd de Fransman uitgeleend van Juventus aan Bayern München. Coman had dat seizoen met beide ploegen wedstrijden gespeeld, en zowel Juventus als Bayern München werden kampioen. Daarom heeft de Bayern-flank tien titels in negen seizoenen op het hoogste niveau. Kingsley Coman, age 24.



🇫🇷 2013, Ligue 1 🏆

🇫🇷 2014, Ligue 1 🏆

🇮🇹 2015, Serie A 🏆

🇮🇹 2016, Serie A 🏆

🇩🇪 2016, Bundesliga🏆

🇩🇪 2017, Bundesliga 🏆

🇩🇪 2018, Bundesliga 🏆

🇩🇪 2019, Bundesliga 🏆

🇩🇪 2020, Bundesliga 🏆

🇩🇪 2021, Bundesliga 🏆 pic.twitter.com/lajMT5ALF2 — ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2021