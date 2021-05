Emilio Ferrera: "Wat wij dit seizoen bereikt hebben is fenomenaal"

Emilio Ferrera was een trotse en emotionele coach op de Freethiel zaterdagavond. Hij promoveert namelijk met RFC Seraing naar 1A na een 2-5 overwinning tegen Waasland-Beveren.

Na twee solide wedstrijden heeft RFC Seraing haar plaats in 1A beet volgend seizoen. "Ik heb veel respect voor onze tegenstander, maar ik denk dat we het verdienen. We waren de beste ploeg in de heenwedstrijd en ook vandaag waren we sterker," zei de coach van Seraing.

"Ik ben erg trots!"

En dat is precies waar Emilio Ferrera blij mee is. Zelfs onder druk, ondanks de stress, ondanks het gebrek aan ervaring, speelde RFC Seraing een sterke wedstrijd. "We hadden controle over de wedstrijd, we waren goed aan de bal, maar we waren ook mentaal erg sterk," benadrukte hij.

De wedstrijd begon namelijk erg slecht voor RFC Seraing. "Na die domme penalty, vonden we de kracht om terug te komen en de wedstrijd te winnen. Ik ben erg trots op mijn spelers voor wat ze dit seizoen hebben bereikt: het is fenomenaal!"